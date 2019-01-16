عمال يحتجون على تسريحهم من شركة تعمل في مصفى السماوة

نظم اتحاد العمال في المثنى، أمس الثلاثاء، وقفة احتجاجية أمام مصفى السماوة بمشاركة عدد من العمال، ضد قيام إحدى شركات وزارة الصناعة والمعادن المنفذة لمشروع وحدة الاسفلت ونصب خزانات داخل المصفى بطرد أكثر من خمسين عاملا واستبدالهم بعمال ايرانيين.

وقال رئيس الاتحاد رياض الشمري، في تصريح صحفي، اطلعت عليه “طريق الشعب”، ان الوقفة الاحتجاجية تهدف إلى الضغط على الشركة لإعادة العمال مرة أخرى وضمان حقوقهم والالتزام بدفع الضمان الاجتماعي، مشيرا إلى أن هؤلاء العمال جميعهم مسجلون لدى الاتحاد ويحملون صفة العامل.

واضاف أنهم سيتجهون إلى الحكومة المحلية لنقل مطالبهم لتنفيذها بأسرع وقت، مؤكدا الاستمرار في تنظيم الاحتجاجات لحين تحقيق تلك المطالب.