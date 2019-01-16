كشف عقد شراكة يرهن نفط العراق لـ20 عاما مقبلا

كشف عضو مجلس النواب عن كتلة سائرون صادق السليطي عن وجود عقد شراكة بين الشركة العربية وشركة ناقلات النفط العراقية يرهن النفط العراقي لمدة 20 عاما.

وقدم السليطي سؤالا نيابيا لمكتب المفتش العام في وزارة النفط حول “29 ملاحظة وتجاوزا ثبت من المكتب” على عقد الشراكة بين الشركة العربية وشركة ناقلات النفط العراقية وطلب الاوليات الخاصة بالعقد والإجابة على الاشكالات.

واكد السليطي ان عقد الشراكة هذا سيرهن النفط العراقي للشركة العربية لمدة ٢٠ عاما القادمة باعتبارها مسؤولة عن تصدير النفط العراقي وحصته من الأرباح ٢٢،٥% فقط،موضحاً بان هذا العقد (احتكاري)ويمنع الجانب الحكومي العراقي إبرام عقود مشاركة أخرى مع الغير لمدة ٢٠ سنة.