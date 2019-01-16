Posted on by

كشف عقد شراكة يرهن نفط العراق لـ20 عاما مقبلا

كشف عضو مجلس النواب عن كتلة سائرون صادق السليطي عن وجود عقد شراكة بين الشركة العربية وشركة ناقلات النفط العراقية يرهن النفط العراقي لمدة 20 عاما.
وقدم السليطي سؤالا نيابيا لمكتب المفتش العام في وزارة النفط حول “29 ملاحظة وتجاوزا ثبت من المكتب” على عقد الشراكة بين الشركة العربية وشركة ناقلات النفط العراقية وطلب الاوليات الخاصة بالعقد والإجابة على الاشكالات.
واكد السليطي ان عقد الشراكة هذا سيرهن النفط العراقي للشركة العربية لمدة ٢٠ عاما القادمة باعتبارها مسؤولة عن تصدير النفط العراقي وحصته من الأرباح ٢٢،٥% فقط،موضحاً بان هذا العقد (احتكاري)ويمنع الجانب الحكومي العراقي إبرام عقود مشاركة أخرى مع الغير لمدة ٢٠ سنة.

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close