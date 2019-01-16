كونستانتاين يستقيل من تدريب منتخب الهند

 بغداد / المدى

أعلن الإنكليزي ستيفن كونستانتاين مدرب منتخب الهند لكرة القدم استقالته من منصبه بعد فشل منتخبه بالتأهل إلى دور الـ16 من كأس آسيا 2019 في الإمارات، إثر خسارته أمام البحرين بنتيجة (0-1 ) في المباراة التي جرت بينهما على ملعب نادي الشارقة الرياضي في ختام منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من الدور الأول بالمجموعة الأولى .

وقال كونستناين : ستيفن كونستانتاين سيترك منصبه بعد هذه المباراة التي كانت لي الأخيرة و أنا هنا منذ أربع سنوات حيث كان هدفي الأول التأهل إلى بطولة كأس آسيا 2019 التي حققت ذلك وحطمت بعض الأرقام منها البداية المميزة للمنتخب الهندي بالفوز على تايلاند بنتيجة (4-1) في مستهل المشوار التي أدت الى إقالة المدرب الصربي ميلوفان من قبل الاتحاد التايلاندي لكرة القدم .

وتابع : أنا فخور باللاعبين، أشكر الاتحاد الهندي لكرة القدم للدعم الذي قدمه لي في آخر أربع سنوات

وأوضح المدرب الإنكليزي: أعتقد أن دورتي انتهت و قدمت ما طلب مني وأكثر من ذلك من الاتحاد الهندي لكرة القدم و حان الوقت للانتقال الى تدريب منتخب اخر بعد أربع سنوات قضيتها في الهند ونجحت فيها من تكوين جيل جديد له القدرة على التطوير والتقدم الى الأمام خلال الفترة المقبلة للالتحاق بما هو موجود في الدول العشر الكبارفي القارة الآسيوية معرباً عن اعتزازه بالتجربة التي قضاها مع منتخبات مالاوي والسودان ورواندا .

الجدير بالذكر إن المنتخب الهندي لكرة القدم أحتل المركز الاخير في ترتيب المجموعة الأولى برصيد ثلاث نقاط فقط من فوزه على منتخب تايلاند (4-1) وخسارته أمام الامارات ) 0-2 ( وكذلك أمام البحرين (0-1) ضمن منافسات دور المجموعات التي فشل فيها من التأهل الى دور ثمن النهائي متخلفاً بفارق نقطين عن الإمارات المتصدر ونقطة واحدة عن تايلاند الوصيف والبحرين صاحب المركز الثالث