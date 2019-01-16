لقاء فك الصدارة بين التنين الصيني و الشمشون الكوري

 بغداد / المدى

تتجه الأنظار في الساعة الرابعة والنصف من عصراليوم الاربعاء الى ملعب ال نهيان بنادي الوحدة الرياضي في العاصمة أبو ظبي حيث يجمع لقاء فك صدارة المجموعة الثالثة بين منتخب الصين صاحب المركز الأول في الترتيب برصيد 6 نقاط وغريمه التقليدي كوريا الجنوبية الوصيف برصيد 6 نقاط ضمن منافسات الجولة الأخيرة من الدور الاول في بطولة كأس اسيا لكرة القدم .

وعلى عكس التوقعات والتكهنات التي سبقت المنتخب الكوري إلى البطولة بصفته الفائز باللقب مرتين سابقتين وأحد القوى الكروية الكبرى في القارة الصفراء، عانى النمر الكوري الأمرين لتحقيق الفوز على منتخبي قيرغيزستان والفلبين، فيما لم يكن الحال بهذا الشكل بالنسبة للمنتخب الصيني الذي حقق الفوز بصعوبة على قيرغيزستان ولكنه سحق نظيره الفلبيني 3-0، ليتفوق بفارق الأهداف على نظيره الكوري الذي أصبح بحاجة للفوز في المبارا ة إذا أراد انتزاع صدارة المجموعة وضمان مواجهة أكثر سهولة في الدور الثاني للبطولة.

وفي المقابل، سيكون التنين الصيني بحاجة إلى نقطة التعادل فقط، من أجل البقاء في صدارة المجموعة الثالثة ويسعى إلى تكرار ما حققه في الدور الأول للنسخة الماضية التي أقيمت عام 2015 في أستراليا عندما حقق الفوز في جميع المباريات الثلاث التي خاضها في مجموعته، وأحرز العلامة الكاملة في طريقه إلى الدور الثاني وكما يضاعف من طموحه في تلك المباراة لتأكيد رغبته في الثأر، حيث التقى المنتخبات 3 مرات سابقة في بطولات كأس آسيا، وحقق المنتخب الكوري الفوز في مباراتين وتعادل الفريقان في مباراة واحدة.

ويرى التنين الصيني أن الفرصة تبدو سانحة أمامه أكثر من أي وقت آخر لتحقيق انتصار تاريخي على المنتخب الكوري في بطولات كأس آسيا، لا سيما وأن المنتخب الكوري يمر بمرحلة إحلال وتجديد جعلته في حالة انعدام اتزان لحين إعادة البناء من جديد التي تتطلب عاماً واحداً على الاقل ولكنه يدرك أيضا أن المنتخب الكوري لا يمكن الاستهانة به وأنه قادر على الظهور بشكل مغاير في المباريات الكبيرة وعندما تستدعي الحاجة لتقديم عروض قوية.