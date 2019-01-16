لودريان من اربيل: العلاقات بين فرنسا واقليم كوردستان “تأريخية ومهمة”

بحث مستشار مجلس أمن اقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الثلاثاء، مع وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان ووفد مرافق له في اربيل آخر تطورات ومستجدات الاوضاع في العراق واقليم كوردستان والمنطقة ، حيث أكد الجانبان على أهمية تعزيز العلاقات التأريخية بين فرنسا واقليم كوردستان.

بحث مستشار مجلس أمن اقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الثلاثاء، مع وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان ووفد مرافق له في اربيل آخر تطورات ومستجدات الاوضاع في العراق واقليم كوردستان والمنطقة ، حيث أكد الجانبان على أهمية تعزيز العلاقات التأريخية بين فرنسا واقليم كوردستان.

بارزاني وبحسب بيان من مكتبه اكد على ان فرنسا كانت باستمرار داعمة ومساندة لنضال شعب كوردستان في مختلف المراحل.

كما اكدا على ضرورة إعادة الاستقرار الى سوريا وحل ومعالجة التوترات والمشاكل القائمة هناك سياسياً على أن يتم تثبيت حقوق كافة المكونات.

وشدد مستشار مجلس أمن اقليم كوردستان مسرور بارزاني على ضرورة تنفيذ مواد الدستور العراقي كسبيل وحيد لحل كافة الملفات الخلافية بين حكومتي اقليم كوردستان والاتحادية وعبر الحوار والتفاوض .

من جانبه وفيما عبر عن امله بنجاح مسرور بارزاني في رئاسة الكابينة الجديدة لحكومة اقليم كوردستان ، جدد لودريان التأكيد على مواصلة دعم بلاده لقوات البيشمركة واقليم كوردستان ، واصفاً العلاقات بين باريس واربيل بـ”التأريخية والمهمة” . كما عبر الوزير الفرنسي عن ترحيبه بالمرحلة الجديدة من العلاقات بين اربيل وبغداد.

هذا وقد غادر وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان الذي كان قد وصل يوم أمس الاثنين الى أربيل عاصمة إقليم كوردستان بعد زيارة قصيرة لبغداد ، غادر كوردستان قبل نحو ساعة من الآن.

وكان قد التقى الزعيم الكوردي مسعود بارزاني ورئيس حكومة اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني .