محافظة جنوبية تتصدر قائمة حالات الانتحار في العراق

أعلن عضو مفوضية حقوق الإنسان فاضل الغراوي يوم الثلاثاء ان عدد حالات الانتحار في محافظة ذي قار جنوبي العراق عام (٢٠١٨) بلغت (٥٩) حالة .

وقال عضو مفوضية حقوق الإنسان فاضل الغراوي بيان اليوم، إن المفوضية أشرت ارتفاع حالات الانتحار في محافظة ذي قار لعام(٢٠١٨) حيث بلغت (٥٩) حالة تباينت بين الطلق الناري والشنق والحرق والغرق.

وأضاف ان المفوضية ومن خلال مكتبها في ذي قار تلقى أكثر من (٣٠) شكوى بادعاءات تعذيب بينها (١٦) شكوى من نزلاء سجن الناصرية المركزي وتسجيل (١٢) محاولة اغتيال أدت إلى مقتل الضحايا ضمن القضايا الجنائية المسجلة كقضايا عشائرية وتسجيل (٦) حالات وفاة من جراء اطلاق المقذوفات الناصرية العشوائية و (٣٥٧) حالة وفاة من جراء الحوادث المرورية.