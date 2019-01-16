محلل سياسي: استطلاعات الرأي تشير أن حكومة ماي مقبلة على خسارة كبري

قال الباحث والمحلل السياسي أحمد عجاج، إن نواب البرلمان البريطاني يمثلون الشعب البريطاني ويريدون الخروج من الاتحاد الأوروبي بصفقة، حيث أنه عدم وجود صفقة في عملية الخروج يعد كارثة على بريطانيا.

وأضاف عجاج مع بهاء ملحم، مراسل الغد من لندن، عبر الفقرة الإخبارية التي تذاع على فضائية الغد، أن المدعي العام بحكومة تريزا ماي تحدث أن الخروج بدون صفقة سوف يكون كارثة على بريطانيا، وأن الحل هو التصويت لصالح خطة رئيسة الوزراء تريزا ماي.

وأعتقد عجاج، أن كل الاستطلاعات تشير أن حكومة رئيسة الوزراء، مقبلة على خسارة كبري لكن هل ستؤثر الخسارة على بقائها في السلطة بالعكس ستبقي في السلطة لأن خروجها من السلطة سوف يؤدي إلى انقسام حزب المحافظين وهذا سوف يؤدي إلى مشكلة أخري في البلاد.

وأوضح أن هناك تياران فالأول والمعارض للبقاء في الاتحاد الأوربي، يريد الذهاب إلى بروكسل والحصول منهم على بعض التنازلات وهو يعرف أن بروكسل لن تعطي ذلك وتأتي مدة الخروج وهي 29 من مارس القادم وهذا هو ما يريدونه هذا الفريق، أما الفريق الآخر وهو الذي يحظى بالأغلبية في البرلمان يشعر هذا الخطر ولذلك أقترح تعديلات دستورية، للحد من خيار الخروج دون اتفاق.

وأشار أن الخيار حتى الآن إذا لم تحصل الحكومة على اتفاق فإن الخروج يوم 29 مارس من الاتحاد الأوربي سوف ينفذ.

وكان قد قدم الاتحاد الأوروبي، ضمانات لإزالة المخاوف حول اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، كما أكد الاتحاد الاوروبي في الوقت نفسه على عدم إمكانية إجراء أي تغييرات في مضمونه.