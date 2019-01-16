منتخب سوريا الاولمبي ينتقد “الخشونة الكبيرة” عند نظيره العراقي

انتقد مدير منتخب الاولمبي السوري حسين عفش اداء الحكم خلال المباراة التي خاضها فريقه مع المنتخب العراقي الاولمبي.

وقال عفش في مؤتمر صحفي عقب المبارة انه “فرصة طيبة ان نواجه المنتخب العراقي الاولمبي لما يمتلكه العراق من مكانة كبيرة على الساحة الكروية الاسيوية”.

واردف ان “المباراة كانت مفيدة، وشخصنا من خلالها العديد من الحالات الايجابية والسلبية التي سنعمل على تلافيها قبل الدخول في معترك التصفيات” .

ونوه عفش الى ان “حكم المباراة لم يكن موفقا، وساهم بشكل كبير في افسادها”.

وقال ايضا ان “فريقنا لم يدخل في اجواء المباراة بشكل جيد بسبب الخشونة الكبيرة التي تلقاها من الفريق العراقي، وللأسف الحكم لم يتعامل معها بشكل جيد، ونتيجتها خسرنا احد اللاعبين الذي تعرض لإصابة قوية ترك الملعب على اثرها” .

وتابع “نحن في طور التجريب لبناء المنتخب، ولا يمكن ان نعطي حكما كاملا عن جميع اللاعبين المتواجدين” .

واختتم تصريحه بالقول ان “ما يقدمه الاتحاد العراقي بكل امانة يجعلنا نقول ان المعسكر لغاية الآن مثالي من جميع النواحي، سكن ، طعام ، ملاعب، كل سبل الراحة متوفرة، وبالتالي كل هذه العوامل ولدت لدينا الاطمئنان على نجاح المعسكر لتحقيق الاهداف المرسومة” .

وفاز المنتخب الوطني العراقي الأولمبي على نظيره السوري في اللقاء الودي الذي جرى بينهما امس الثلاثاء على ملعب كربلاء بنتيجة هدفين مقابل لا شيء.

وأقيمت المباراة بين المنتخب الاولمبي ونظيره السوري في إطار استعدادات المنتخبين لتصفيات آسيا خلال آذار المقبل. كما سيتقابل المنتخبان مرة اخرى في الثامن عشر من الشهر الجاري.