نانسي عجرم تستعد لاستقبال طفلتها الثالثة.. ماذا قالت لها؟

أسبوعان يفصلان عن موعد استقبال الفنانة نانسي عجرم لطفلتها الثالثة، التي لم تعلن عن اسمها حتى الآن، والمفترض أن تضعها في بداية شهر شباط/فبراير المقبل.

وأطلت نانسي عبر حسابها الرسمي على موقع “تويتر”، ونشرت صورة لها وهي تحتضن بطنها وتخاطب طفلتها المقبلة، قائلةً: “قريبًا سوف تأتين. قريبًا سوف تملئين حياتنا فرحًا”.

نانسي عجرم التي تعيش فرحة ولادة طفلتها المقبلة، كانت سنتها الفنية 2018 حافلة بالنشاط والنجاح والأعمال الجديدة، فهي أحيت الكثير من المهرجانات والحفلات، داخل بعض الدول العربية، وفي أوروبا وأميركا، كما أنها طرحت كليب أغنية “بدنا نوّلع الجو” الذي حقق نسبة مشاهدة عالية جدًّا.