هذا ما اتفق عليه الديمقراطي الكوردستاني وحركة التغيير بشأن الكابينة الحكومية الجديدة

اتفق الحزب الديمقراطي الكوردستاني وحركة التغيير(گوران)، اليوم الثلاثاء، على تشكيل لجنتين مشتركتين بشأن توحيد الرؤى للمشاركة في الحكومة المقبلة وبرنامج عملها.

وكان وفد من الحزب الديمقراطي برئاسة نائب رئيس الحزب، نيجيرفان بارزاني، عقد مع مسؤولين في حركة التغيير بمدينة السليمانية اجتماعاً هو الرابع من نوعه منذ إجراء الانتخابات التشريعية التي جرت في اقليم كوردستان في 30 سبتمبر/ أيلول الماضي وتصدرها الديمقراطي بـ 45 مقعداً .

بيان مشترك صدر عقب الاجتماع ، اشار الى ان الاجتماع جاء ” امتداداً لمساعي تشكيل الكابينة الحكومية التاسعة في إقليم كوردستان وبهدف الإسراع في المباحثات بشأن برنامج عمل الكابينة الحكومية وتشكيلها”.

مضيفاً “جرى الاجتماع في أجواء ملؤها الشعور بالمسؤولية وروح العمل المشترك والجماعي للإسراع بتشكيل الحكومة على أساس التفاهم الكامل بين الجانبين ومبدأ الخدمة والإصلاح الجذري وتحمل المسؤولية”.

مؤكداً ان ” الجانبين اتفقا على إيجاد برنامج مشترك بين الأطراف المشاركة في الحكومة الجديدة وبهذا الغرض تقرر أن يشكل الطرفان لجنتين الأولى لتوحيد الرؤى بين حركة التغيير والحزب الديمقراطي الكوردستاني حول برنامج عمل الحكومة والأخرى خاصة بوضع معايير المشاركة في الحكومة”.

لافتاً الى تأكيد الجانبين على ” ضرورة الإسراع في عملية تشكيل الحكومة واحترام إرادة الناخبين وعدم التأخير في ذلك أكثر”.