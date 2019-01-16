هيفاء الأمين تحذر من موازنة عسكرية “لا تلبي طموح الشعب”

قالت النائب عن تحالف سائرون، هيفاء الأمين، في تصريح نقله موقع “شفق نيوز”، ان “هناك الكثير من الملاحظات حول موازنة 2019، فهي لا تلبي الطموح إذا ما تمت مقارنتها مع البرنامج الحكومي الموضوع للسنوات القادمة”.

وبيّنت الأمين ان “اعلى تخصيص مالي في الموازنة هو للدفاع والداخلية”، متسائلة “إلى متى تبقى عسكرة المجتمع؟”

وتابعت ان “الموازنة طيلة السنين الماضية هي عسكرية، ولهذا نحن نرى الان انها يجب ان تتحول الى خدمية واستثمارية”، مؤكدة ان “العمل متواصل لغرض ايجاد صياغة الموازنة بشكل يلبي طموح الشعب والبلاد”.