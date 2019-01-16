وزير الدفاع الأسترالي في بغداد لدعم قدرات القوّات المسلّحة

بحث القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي، أمس الثلاثاء، مع وزير الدفاع الأسترالي كرستوفر باين دعم قدرات القوات العراقية وتلبية احتياجاتها.

وقال المكتب الإعلامي لعبد المهدي في بيان تلقت (المدى) نسخة منه، إن الأخير ” استقبل بمكتبه الرسمي وزير الدفاع الأسترالي كرستوفر باين والوفد المرافق له”. واضاف إن “اللقاء شهد استعراض النجاحات التي تحققها القوات العراقية في بسط الامن والاستقرار واستمرارها بجهود تخليص العراق من بقايا الارهاب وعصابة داعش، الى جانب بحث تعزيز التعاون بين البلدين في مجال الدفاع ودعم قدرات القوات العراقية وتلبية احتياجاتها للاسلحة والمعدات العسكرية والتدريب”.

وتأتي هذه الزيارة بعد يوم من زيارة العاهل الاردني عبد الله الثاني، ووزير الخارجية الفرنسي جان آيف لودريان، ووزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، بُعيد زيارة مماثلة قام بها وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو في إطار جولة في المنطقة.

وخلال لقائه وزير الخارجية الفرنسي، وجّه رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، الشكر لموقف فرنسا بإلغاء الديون المترتبة على العراق عبر نادي باريس.

وقال عبد المهدي في بيان نشرته إن “فرنسا بلد صديق للعراق والعلاقات معها مهمة جدا لمكانتها ودورها القوي والمتميز”، مؤكداً “نتطلع لمساهمة وحضور وتعاون أوسع في مجالات الاقتصاد والخدمات والثقافة والتعليم استمراراً لموقف فرنسا الى جانب العراق في حربه ضد داعش، والمضي بالتنسيق والتواصل حول دعم الامن والاستقرار في المنطقة”.

وأكد رئيس حكومة العراق “حرصه على تطوير علاقات الشراكة مع فرنسا في مكافحة الإرهاب ومشاريع البناء والإعمار”، كما أعرب عن “الاستعداد الكامل لتذليل العقبات والموروثات”.

وكان من ضمن أجندة الوزير الفرنسي زيارة مدينة النجف. وأثنى وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، على فتوى المرجعية الدينية عام 2014، فيما أشار الى أنّ بلاده “ممتنة لروح الاعتدال” التي تتمتع بها مرجعيات النجف.

وقال لودريان في مؤتمر صحفي عقب لقائه بالمرجع محمد سعيد الحكيم إن “فرنسا ممتنة جدا لروح الاعتدال التي تتمتع بها مرجعيات النجف الاشرف، ونحن نثني على فتوى المرجعية الدينية التي تمكنت من خلالها حشد العراقيين للتصدي ضد إرهاب داعش”. واضاف لودريان، “أنا أول وزير خارجية فرنسي يزور النجف الأشرف”.

كذلك استقبل عبد المهدي أمس، الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات هولين زاو. وأكد عبد المهدي، “اهتمام الحكومة بتطوير تكنولوجيا الاتصالات لدخولها في عمل جميع الوزارات وقطاعات الدولة والمجتمع وضرورة مواكبة ما يشهده هذا القطاع المهم من تطور وتحديث مستمر .

بدوره، أعرب هولين زاو عن “تقديره لجهود الحكومة في مجال تطوير الاتصالات، وتمنياته بأن يحقق العراق المزيد من التطور في المجالات كافة”، مبينا انه “اطلع خلال زيارته الاولى للعراق على تفاصيل التطور الحاصل في مجال الاتصالات”. وأعرب أيضا عن “استعداد الاتحاد الدولي لدعم وتطوير تكنولوجيا الاتصالات وإعمام الفائدة منها في مختلف المجالات”. وجرى خلال اللقاء بحث “واقع الاتصالات في العراق ومجريات المؤتمر الدولي لإطلاق مبادرة (دوم) لهيئة الإعلام والاتصالات” .