200 مليار بيكسل … نص فكري

1

لا يمكن ان يتأقلم المثقف مع مجتمع عاق

المثقف يرسم الخرائط يغير التضاريس يتخطى المتاريس يعيد تشكيل الطرق يحطم مسار الفوضى يكسر طوق العوق …

2

لن ينصلح حال البشر وهم بعيدون عن الوعي

الوعي حبل النجاة بدونه العقل مجرد وعاء هش لا دعائم تسنده لا اضلاع تربط زواياه …

الوعي صنارة العقل تغوص في اعماق الحياة منها ما يصطاد الحلي والجواهر واخرى ما ان تطأ السطح تكون فريسة للوهم والخيال .

3

لا يمكن لأي نظام مهما بلغ من القوة والبطش ان يقمع الثورة

الانظمة الفاشية تمتلك مخالب من القش قطع كثيرة متشابكة متداخلة موزعة بشكل يتناسب مع خيالاتها ونظرياتها لكن سرعان ما تتلاشى وتغط في ملامح الظل كونها تعتمد على المهاترات والعنتريات …

الثورة سلة الجماهير الحرة نصفها مبادىء والنصف الاخر أعواد كبريت .

4

مجلة النداء المطبوعة الرسمية للحزب الشيوعي اللبناني العدد 349 الصادرة بتأريخ 11كانون الثاني 2019 تضع مانشيتا بالخط الأحمر العريض على غلافها بالتزامن مع انطلاق التظاهرات الجماهيرية في كافة انحاء لبنان بسبب الفساد الحكومي

الحيتان يطلبون المال … والمال معهم

خلاصة المعنى

الانهيار وصل الى الجذور واستفحل في الفروع واستشرى في البذور نتيجة عبثية الشعوب تجاه النظم التي تحكم العالم بداية بالإمبريالية نهاية بأذرعتها المدججة بالهرج والمرج التي تتخذ الدهمائية كوسيلة للتهرب من تسديد الفاتورة المدرجة ضمن فصل التكاليف …

لبنان عينة تحت مجهر العالم على الطاولة طابور طويل عريض من العينات تنتظر الفحص رغم انها توحي ببروز هالة بصرية عملاقة تغطي ما مجموعه تفاصيل الاشياء الحية والجامدة بدقة 200 مليار بيكسل كما هو ظاهر في الصورة التي التقطتها شركة جينكون تكنولوجي الصينية لمدينة شانغهاي من على قمة برج أورينتيل بيرل …

رابط الصورة … نسخة منه الى مجهر العالم

http://sh-meet.bigpixel.cn/?from=groupmessage&isappinstalled=0

5

الإمبريالية لا تبني مجد الاوطان

لم تفعلها في سابق العهود ولن تفعلها في قادم العهود …

هي نتاج تفاعل خبيث سام بين الخداع والنفاق تهدف الى الاستهواء بمشاعر المجتمعات البشرية والاستهزاء بميولها الثورية وامتصاص ثروات الامم واستنزاف مقدراتها وامتلاك مصائرها واثارة النزعة المادية لتكبير رقعة الرأسمالية على حساب الطبقة الكادحة والشرائح المحدودة الدخل لاضعاف وتقليص وتحجيم الطلب على الحاجات الاساسية والثانوية وتحطيم اسس الاشتراكية الاممية وتهميش واقصاء البروليتاريا العالمية ومحو اثار التقدمية والنهضة والمفاهيم التحررية واعطاء تفويض شامل لحروب الالغاء ودعمها بالافكار الرجعية .

ايفان علي عثمان

شاعر وكاتب