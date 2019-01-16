3 مليون عراقي يسكنون العشوائيات

استقبل وزير التخطيط نوري صباح الدليمي، في ديوان الوزارة، مدير برنامج الامم المتحدة للمستوطنات البشرية في العراق يوكو اوتسوكي، والوفد المرافق لها، وجرى خلال اللقاء بحث جهود معالجة السكن العشوائي في العراق.

وذكر بيان للوزارة ان “وزير التخطيط بحث مع الوفد الأممي UN-Habitat، رؤية الوزارة لمعالجة السكن العشوائي في عموم العراق، وذلك لنحو ٣ مليون مواطن يسكنون هذه التجمعات، لافتا النظر إلى أهمية المعالجة المستدامة لهذه الظاهرة، بما يضمن العيش الكريم لساكنيها”.

وأوضح نوري الدليمي أن “الوزارة بدأت بتهيئة جميع الاستعدادات للشروع بتنفيذ المسح الاقتصادي والاجتماعي للعشوائيات في العراق، وبالتعاون مع الجهات الحكومية والدولية، ليضاف هذا الجهد إلى ما قدمته الوزارة من مشاريع لمجلس النواب، والتي تضمنت آليات للمعالجة والتأهيل، ومقترح أنشاء صندوق العشوائيات لتمويل برامج المعالجة”.

وثمن خلال اللقاء الجهود التي قدمتها برامج الأمم المتحدة في دعم عمليات إعادة الأعمار والاستقرار، داعياً في ذات الوقت الى الاسهام في عمليات تطوير مراكز المدن القديمة في محافظتي البصرة ونينوى، والاستفادة من الدراسات الاستراتيجية التي اعدتها الوزارة في مجال تحقيق التنمية المكانية والريفية، ودعم برنامج تطوير القدرات لملاكات الوزارة.

واضاف البيان ان ” مديرة برنامج UN-Habitat في العراق، استعرضت الفعاليات التي يتولى البرنامج تنفيذها بالتعاون مع الجهات الحكومية العراقية والمنظمات الدولية، مؤكدة الاستعداد الكامل لتقديم المزيد من الدعم للحكومة العراقية في مجال معالجة السكن العشوائي وتحقيق التنمية الريفية في المحافظات العراقية، والعمل على دعم التعافي والاستقرار في المناطق المحررة”.

وختم ان “اللقاء بحث مشروع إطلاق المنصة الالكترونية للتنمية والاعمار، وتوقيع مذكرة تفاهم مشتركة لتعزيز التعاون بين الجانبين”.