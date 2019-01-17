أنواء كوردستان: هذا ما سيحصل في السليمانية

اعلنت هيئة الانواء الجوية والرصد الزلزالي في اقليم كوردستان،اليوم الاربعاء، عن نسب الامطار التي هطلت على محافظات ومدن الاقليم خلال الـ 12 الساعة الماضية.

وقالت الهيئة في بيان لها، ان امطارا متقطعة متوسطة وشديدة ستهطل على مدن ومحافظات اقليم كوردستان خلال ليل يوم الاربعاء، مبينة انها ستكون مصاحبة بالرعد في محافظة السليمانية مع فرص تساقط الثلوج في المناطق الجبلية.

واشارت الى ان موجة ضباب كثيفة ستجتاح منطقة بيرمام، تؤدي الى تقليل مدى الرؤية الى 200 متر، مبينة ان نسبة الامطار بمناطق اقليم كوردستان خلال الـ 12 الساعة الماضية كانت كالاتي:

اربيل: 3.0 ملم

بيرمام: 7.6 ملم

ميركسور 10.6

بارزان 3.0 ملم

آكري 1.6 ملم

السليمانية 2.2 ملم

جمجمال 1.7 ملم

دوكان 1.2 ملم

هلشو 4.4 ملم

بازيان 3.4 ملم

بنجوين 5.2 ملم

ماوت 8.0 ملم

ميدان 3.0 ملم

كلار 0.4 ملم

خانقين0.6 ملم

دهوك: 9.8 ملم