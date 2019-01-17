إرسال الأساتذة المتميزين خارج العراق للزمالات البحثية

تعتزم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعزيز التعاون العلمي مع دول العالم المتقدمة من خلال ارسال الاساتذة المتميزين خارج العراق للزمالات البحثية.

ذكر بيان للوزارة ان “قصي السهيل وزير التعليم العالي والبحث العلمي التقى بمجموعة من الخبراء في الوزارة حيث اعلن عزم الوزارة تعزيز المراكز البحثية العلمية فيها”.

واكد “على ضرورة اعداد دراسة تتعلق بامكانية اعادة فتح الدراسات العليا للماجستير والدكتوراه في هذه المراكز لمعالجة متطلبات واحتياجات المجتمع والوزارات المختلفة ضمن تخصصات المراكز ذاتها”.