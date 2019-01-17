Posted on by

إرسال الأساتذة المتميزين خارج العراق للزمالات البحثية

تعتزم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعزيز التعاون العلمي مع دول العالم المتقدمة من خلال ارسال الاساتذة المتميزين خارج العراق للزمالات البحثية.
ذكر بيان للوزارة ان “قصي السهيل وزير التعليم العالي والبحث العلمي التقى بمجموعة من الخبراء في الوزارة حيث اعلن عزم الوزارة تعزيز المراكز البحثية العلمية فيها”.
واكد “على ضرورة اعداد دراسة تتعلق بامكانية اعادة فتح الدراسات العليا للماجستير والدكتوراه في هذه المراكز لمعالجة متطلبات واحتياجات المجتمع والوزارات المختلفة ضمن تخصصات المراكز ذاتها”.

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close