احتجاز طلاب عراقيّين في أذربيجان بعد تعرضهم للاحتيال (فيديو) 

المصدر: محمد عبدالجبار-إرم نيوز
تحتجز السلطات الأذرية عددًا من الطلاب العراقيّين؛ لمخالفتهم نظام الإقامة في البلد الآسيوي، بعد أن احتال عليهم وسيط وعدهم بتوفير مقاعد دراسية في جامعات أذربيجان.
ووجه الطلاب المحتجزون الذين تقول مصادر إنهم أكثر من 40، نداء استغاثة للخارجية العراقية عبر قنوات تلفزة محلية.
وأكدت وزارة الخارجيَّة العراقية، في بيان صحفي، أنها “تتابع القضية وتؤكّد استمرار جُهُودها للتأكّد من سلامتهم، ومُواصَلة بذل الجهد بغية الإفراج عنهم”.
وأضافت أن “سفارة جمهوريَّة العراق في باكو بادرت، ممثلة بالقائم بالأعمال والكادر الدبلوماسي، فور إبلاغها باحتجاز 28 طالبًا عراقـيًّا بالتدخـُّل الفوريّ عن طريق الاتصال بالجهات الأذريَّة المُختصَّة، وبدأت بالتحرُّك لإطلاق سراحهم”.