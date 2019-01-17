احتجاز طلاب عراقيّين في أذربيجان بعد تعرضهم للاحتيال (فيديو) 

تحتجز السلطات الأذرية عددًا من الطلاب العراقيّين؛ لمخالفتهم نظام الإقامة في البلد الآسيوي، بعد أن احتال عليهم وسيط وعدهم بتوفير مقاعد دراسية في جامعات أذربيجان.

ووجه الطلاب المحتجزون الذين تقول مصادر إنهم أكثر من 40، نداء استغاثة للخارجية العراقية عبر قنوات تلفزة محلية.