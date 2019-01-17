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الاسايش تقبض على شخص اعتدى جنسيا على فتاة معاقة بمكان ناءٍ في السليمانية

أعلنت قوات الامن الاسايش في محافظة السليمانية يوم الاربعاء عن القاء القبض على شخص متهم بالاعتداء جنسيا على فتاة من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وقال الامن في بيان اليوم ان قواته القت القبض يوم 14/1/2019 على شخص يدعى (ش، خ، ع) يبلغ من العمر 30 عاما.

واضاف البيان ان هذا الشخص اقل فتاة من ذوي الاحتياجات الخاصة كانت قد اشرت له بالوقف في حي الاسكان في السليمانية اثناء قيادته سيارة اجرة كان قد استعارها كأمانة، موضحا ان الفتاة طلبت منه بان يوصلها الى مدينة الملاهي “جافي لاند”.

واستدرك البيان ان هذا الشخص “قد اصطحب الفتاة الى سفح جبل (گویژە) واعتدى عليها جنسيا هناك”، منوها الى انه بعد قيامه بجريمته البشعة اخذ الفتاة وانزلها في حي “هاوري تازة”.

وكشف البيان انه وفق تحقيقات الامن “الاسايش” والتقرير الطبي فقد ثبت ارتكاب المتهم لتلك الجريمة.

ونوه البيان الى ان المتهم متزوج ولديه طفلان وقد اعترف بارتكابه الجريمة، وقد تم حبسه بأمر من القاضي وفق المادة 393 من قانون العقوبات العراقي، مشيرا الى ان التحقيقات لا تزال مستمرة معه.

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