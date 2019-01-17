الاعدام لشخص هاجم سجنا في العراق وقتل ابناء طائفة من سجنائه

قضت المحكمة الجنائية المركزية في رئاسة محكمة استئناف الرصافة الاتحادية حكما بالإعدام شنقا على مدان اعترف بالهجوم على سجن بادوش.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى أن “المدان اعترف بالهجوم على سجن بادوش في الموصل وقيامه بتهريب السجناء والاستيلاء على ممتلكات السجن”.

وأضاف أن “المدان انتمى إلى تنظيم داعش الإرهابي ودخل في دورة عسكرية نسب بعدها الى لواء العسرة واشترك بالمعارك ضد القوات الأمنية في سنجار وزمار مشيرا بأنه “قتل السجناء على أساس طائفي”.

وتابع أن “المحكمة وجدت الأدلة كافية لأدانه المتهم وفق إحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب.