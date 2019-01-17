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الحجامي يشارك في ورشة العمل الخاصة بمراجعة و تقييم نظام المعلومات الصحية في العراق…

شارك مدير عام دائرة صحة بغداد الكرخ الدكتور (جاسب لطيف الحجامي) في ورشة العمل الخاصة بمراجعة و تقييم نظام المعلومات الصحية في العراق الذي اقيم برعاية وزير الصحة الدكتور (علاء الدين العلوان) بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية على قاعة فندق الرشيد للفترة من (16-17/1/2019) و بحضور عدد من مسؤولي وزارة الصحة و وزارة التخطيط/ الجهاز المركزي للاحصاء و ممثل عن وزارة الداخلية و اساتذة في كليات الطب و عدد من ممثلي المنظمات الدولية في العراق (اليونسيف ، كويكا الكورية ، البنك الدولي) و بين الحجامي ان المحاضرات التي القيت خلال الورشة من خلال خبراء انظمة المعلومات الصحية تناولت مراجعة تقييم نظام المعلومات الصحية في العراق و كذلك تواجد خلال الورشة فريق من خبراء منظمة الصحة العالمية – مكتب شرق المتوسط و هو مسؤول عن هذا التقييم في المؤسسات الصحية في العراق و المحافظات و سيتم العمل بالتوصيات و خطة العمل و تطبيقها في مؤسساتنا الصحية.

. اعلام صحة الكرخ

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