الحكيم يبحث مع أبو الغيط ترشيح عدد من الشخصيات العراقية لمناصب داخل الجامعة العربية

بحث وزير الخارجية محمد علي الحكيم ، الخميس، مع الامين العام لجامعة الدول العربية احمد ابو الغيط في العاصمة اللبنانية بيروت الدور المستقبلي الذي سيؤديه العراق في جامعة الدول العربية وترشيح عدد من الشخصيات العراقية لمناصب داخل الجامعة .

وقال بيان لوزارة الخارجية ان الحكيم التقى الامين العام لجامعة الدول العربية احمد ابو الغيط في العاصمة اللبنانية بيروت على هامش الاجتماع المشترك لوزراء الخارجية، والوزراء المعنيين بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي التحضيري للقمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية/ الدورة الرابعة.

وأضاف البيان ان الجانبين بحثا في اللقاء عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك “لاسيما في ما يتعلق بالدور المستقبلي الذي سيؤديه العراق في جامعة الدول العربية خصوصاً عبر تواجده في المنظمة وترشيح عدد من الشخصيات العراقية لمناصب داخل الجامعة “.

وأشار البيان الى ان الحكيم “تطرق الى جملة من القضايا الاقليمية والعربية ، ومنها: سوريا واليمن، ودور المجموعة العربية واليات تنسيق جهودها في الامم المتحدة”.

وكان وزير الخارجية محمد علي الحكيم وصل إلى العاصمة اللبنانية بيروت؛ للمشاركة في الاجتماع المشترك لوزراء الخارجية، والوزراء المعنيين بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي التحضيري للقمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية/ الدورة الرابعة.

ومن المؤمل أن يناقش المجتمعون القضايا الاجتماعية والاقتصادية التنموية؛ للارتقاء بالواقع الاقتصادي، ومعالجة المشكلات التي تعيق تطور الاقتصادات العربية، ومواكبة آخر المستجدات في العالم.

وكان في استقبال الحكيم نقولا تويني وزير الدولة لشؤون مكافحة الفساد ممثلاً لرئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون.