الخطوط الجوية تستقبل رحلة مدرسية ثقافية

استقبلت الخطوط الجوية العراقية, الخميس, رحلة مدرسية ثقافية من إحدى مدارس بغداد لإطلاعها على واقع عمل الشركة.

استقبلت الخطوط الجوية العراقية, الخميس, رحلة مدرسية ثقافية من إحدى مدارس بغداد لإطلاعها على واقع عمل الشركة.

وذكرت الشركة في بيان إنه “انطلاقاً من مسؤوليتها الاجتماعية والثقافية تجاه أفراد مجتمعها، قامت الخطوط الجوية العراقية باستقبال رحلة مدرسية ثقافية لطلبة إحدى المدارس الابتدائية”.



وأضافت أن “الرحلة تضمنت استقبال الطلبة عند دخولهم مبنى الخطوط الجوية العراقية وتقديم ضيافة متميزة لهم، وزيارتهم لمركز الصيانة العالمي، حيث سلط الضوء على اهمية قسم الهندسة ودوره المهم في صيانة الطائرات”.



وأوضحت الشركة, أنه “تم منح الاطفال الفرصة بالتقاط الصور التذكارية داخل مجسم الطائرة مع التوضيح لهم باختلاف اسماء الطائرات واحجامها والتدرج بالزي للمضيفين والمضيفات”.



من جانبها, أكدت إدارة المدرسة على أهمية هذا الزيارات للواجهات الحضارية للبلد لما لها من أهمية في تنمية المستوى الفكري عند التلاميذ وزرع الطموح في أفكارهم المستقبلية, خاصة وان الخطوط الجوية العراقية تمتلك العديد من الكفاءات العراقية التي تحمل اسم البلد في المحافل الإقليمية والدولية.