الخطوط الجوية تنافس النواقل الجوية في مجال موازنة الطائرات .

اعلنت الشركة العامة للخطوط الجوية ، الاربعاء ، ان وحدة موازنة الطائرات التابعة للقسم التجاري في الخطوط العراقية تشهد تطوراً واسعاً في مجال العمل والخدمات التي تقدمها الملاكات العاملة بمجال موازنة الطائرات في محطة مطار بغداد الدولي والمحطات الاخرى.

وقال مدير عام الشركة عباس ناصر في بيان ان “هذه الوحدة من الوحدات المهمة والفعالة التي تعمل على ترحيل واستقبال كافة الطائرات الخاصة بالناقل الوطني اضافة الى النواقل الاخرى المحلية والاجنبية حيث تتلخص مهام هذه الوحدة بتوزيع الاوزان والاثقال التي يتم شحنها الى الطائرة وتوزيعها بشكل علمي دقيق ومدروس وحساب تأثيراتها على الطائرة”.

واضاف ان هذه العملية تشمل ايضاً توزيع المقاعد للمسافرين وحساب كمية الوقود ووزنه وتأثيراته على الطائرة فضلاً عن حساب كمية الوقود اللازم لأي رحلة ويكون ذلك بتقسيم الكمية المطلوبة اثناء حركة الطائرة داخل المدرج واثناء الاقلاع ومدة الرحلة وعند الانهاء من عملية الحساب يقوم ضابط الموازنة بأعداد تقرير مفصل تدرج فيه جميع هذه التفاصيل بطريقة حسابية دقيقة يسلم لقائد الطائرة للحفاظ على سلامة الطائرة والمسافرين الكرام.

يذكر ان الخطوط الجوية العراقية ومن خلال تقارير واستبيانات دولية حصلت على المراتب الاولى في النواقل الجوية الاكثر اماناً في العالم لعدم تسجيلها حوادث على مدار عمرها الزاخر بالعطاء.