الدخيلي يعلن انطلاق مشروع ” كن تنموياً ” الخاص بالتنمية البشرية في ذي قار

المكتب الاعلامي

اعلن النائب الاول لمحافظ ذي قار انطلاق مشروع ( كن تنموياً ) الخاص بتطوير القابليات وتفعيل التنمية البشرية والتعايش السلمي واعداد جيل واعي من متدربين عراقيين من ذي قار .

واوضح الدخيلي ” ان الفترة المقبلة تشهد انطلاق مشروع كن تنموياً لتطوير قابليات الشباب واعداد جيل من المتدربين بهدف اعداد جيل واعي وذات قدرة عالية على القيادة بالمؤسسات الحكومية وغيرها بهدف تنشيط الافكار والرؤى والمشاريع ذات النفع العام للمجتمع .

واكد الدخيلي ” استعداده لتقديم الدعم اللوجستي والامور الفنية للمباشرة بهذا المشروع وترجمته على ارض الواقع ونشر ثقافة التنمية البشرية والتعايش السلمي على اوسع نطاق من محافظة ذي قار الى كل محافظات العراق .

واضاف الدخيلي” حاجة المحافظة الى نماذج وافكار مشابهه الى هذا المشروع للنهوض بواقعها ومواكبة التطور التنموي في شتى المجالات الذي تشهده الدول المتقدمة في هذا المجال .