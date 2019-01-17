الشرطة يتعاقد مع خمسة لاعبين لتمثيل الفريق الاول

وقعت الهيئة الادارية لنادي الشرطة الرياضي عقود مع خمسة من لاعبي فريق شباب النادي للانضمام الى فريق الكرة الاول وتمثيله في منافسات دوري الكرة الممتاز .

واكد عضو ادارة النادي علي الشحماني في بيان ان “الجهاز الفني للفريق والذي يقوده المدرب المونتينيغري نيبوتشا يوفوفيتيش اخضع عددا من لاعبي فريق الشباب للاختبار في الفترة السابقة من خلال إشراكهم في الوحدات التدريبية للفريق”.

وبين ان “أربعة لاعبين وحارس مرمى هم كل من أثير صالح وبلال خضير ومصطفى محمد صالح وامير احمد ومهيمن عبدالرحمن تم اختيارهم من قبل المدرب الذي طلب من ادارة النادي توقيعهم بعقود طويلة الأمد”.

واشار الى ان “هذه الخطوة تأتي ضمن الخطوة التي اتبعتها ادارة النادي في رفد الفريق الاول بعدد من لاعبي فرق الفئات العمرية في النادي، والتي كانت بدايتها بالزج باللاعبين حسن عبد الكريم وحيدر عبدالسلام واحمد ثائر ومصطفى فرمان والحارس عبد العزيز عمار”.