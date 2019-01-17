العراق يوافق على مشروع سور لمكافحة “التطرف العنيف”

عقد مجلس الامن الوطني اجتماعه برئاسة رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبدالمهدي، حيث قدم الاخير في بداية الاجتماع عرضا للزيارات النوعية الى العراق من المسؤولين ووزراء الخارجية من مختلف دول العالم وزيارة الملك الاردني وأبعادها السياسية والامنية والاقتصادية والتي تترافق مع تطورات الاوضاع في المنطقة، وما تكشف عنه هذه الزيارات من إقرار بأهمية دور العراق كبلد محوري ومتوازن في رؤيته وقراره السياسي .

وبحث مجلس الأمن الوطني أهم التطورات الأمنية في البلاد واتخذ الاجراءات اللازمة بشأنها، كما تم عرض مشروع سور العراق الرقمي وميزاته التقنية واهميته من جميع النواحي وفي مقدمتها إبطال عمل الشبكات الارهابية.

وابدى مجلس الوزراء ملاحظاته وتوجيهاته بأن يكون المشروع متكاملا وفعالا، مثمنا جهود القائمين على انجاز المشروع .

ووافق مجلس الامن الوطني على إقرار مشروع سور العراق الرقمي، وعلى ستراتيجية مكافحة التطرف العنيف المؤدي للارهاب.