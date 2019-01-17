القبض على داعشيين اثنين في اربيل

القت القوات الامنية، القبض على اثنين من ارهابيي داعش في محافظة اربيل.

وذكر بيان، للمديرية العامة لمكافحة الإرهاب التابعة لمجلس أمن الإقليم، “استناداً للمعلومات الاستخبارية وبعد تحقيقات دقيقة تم اعتقال عضوين من داعش الإرهابي في مدينة أربيل بتاريخ {امس} خلال تنفيذ عملية أمنية ناجحة بناء على أمر قضائي”.

وأضاف أن “المعتقلين هما {أحمد إبراهيم أحمد جد‌يع} و {قحطان علي أحمد جد‌یع}، وقد عملا في القسم الأمني من تنظيم داعش الإرهابي”، مشيرا الى ان “أسفرت عن اعتقال 6 مشتبهين بهم في قضايا إرهابية، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق جميع المعتقلين”.انتهى