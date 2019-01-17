النفط والطاقة النيابية تطالب بالتحقيق في تصريحات سلام الزوبعي بشأن مصفى بيجي

طالب النائب عادل خميس المحلاوي، عضو لجنة النفط والطاقة النيابية، اليوم الخميس، رئيس الوزراء، عادل عبد المهدي بالتحقيق العاجل والحاسم بتصريحات نائب رئيس الوزراء السابق الدكتور سلام الزوبعي حول مصفى بيجي.

وقال المحلاوي في بيان صحفي، انه “لقد سمعنا تصريح الدكتور الزوبعي على قناة التغيير الذي اشار فيه انه يوجد تحقيق حول سرقة مصفى بيجي، وان المصفى تم بيعه بمئة مليون دولار، وان مقدار المبلغ المستحق لبيعة اربعه مليارات، وان الشخص الذي اشترى المصفى كان قد طلب من الجهات المختصة في الحكومة العراقية أخذ المصفى مقابل إرجاع ماله، مشيرا انه “ذهبت لجنة من رئاسة الوزراء في فترة حكم حيدر العبادي الى مكان خزن المعدات حول التفاوض على المصفى لكن اختلفوا حول الرشوة “الكومشنات” مع الشخص المشتري وان معدات المصفى مخزونة الان في اقليم كردستان العراق”.

وتابع قائلا: “منذ فترة وموضوع المصفى يثار في وسائل الاعلام ولانرى اي تدخل حكومي بهذا الشأن على الرغم من اهميته لما يشكله من دعم للاقتصاد العراقي”.

واكد المحلاوي بأنه” سيتبنى الموضوع في لجنة النفط والطاقة النيابية خلال الايام القادمة، موضحا انه “سيكون لنا موقف حاسم في مجلس النواب لكشف ملابسات هذا الامر الخطير الذي يهدد هيبة الدولة العراقية، اذا تم التغاضي عَنْه كونه سيشجع الخارجين عن القانون الاستمرار باعمالهم الاجرامية، والتي تعد قضية مصفى بيجي واحدة من عشرات الحالات التي جرت وتم التغاضي عنها”.