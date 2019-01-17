الهجرة تكشف عن اجراءات بشأن حريق “هرشم” في أربيل

اصدرت وزارة الهجرة والمهجرين، الاربعاء، توضيحات بشأن الحريق الذي اتى على 14 كرفانا في مخيم للنازحين في اربيل .

وقالت مديرة قسم محافظات اقليم كوردستان في الوزارة جوان محمود، في بيان ان حريقا نشب في مخيم هرشم للنازحين في مركز محافظة اربيل من دون ان يتسبب بخسائر بشرية، مستدركة ان الحريق تسبب بحرق 14 كرفانا والحاق خسائر مادية كبيرة بالمخيم.

وارجع البيان سبب الحريق الى تماس كهربائي، مشيرا الى ان فرق الاطفاء توجت فورا الى المخيم وسيطرت على الحريق.

واضاف البيان ان قسم اقليم كوردستان في الوزارة وضع جميع كوادره في حالة استنفار وسارعوا لنجدة العوائل الموجودة في المخيم، مبينا انه تم رفع وابعاد الكرفانات المحترقة وتعويضها بكرفانات جديدة وضعت في مكانها.

وتابع البيان انه تم توزيع المساعدات على تلك العوائل التي تضررت بسبب الحريق.