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الورقة الأخيرة

الورقة الأخيرة
فضيلة مرتضى
لاتنبش في دفاتري
جفت الأوراق
بقيت ورقة أخيرة
لاتلعب مع قلبي
أحاسيسي ضريرة
جزيئاتي ثلج
حرارتي كهيلة
الحب لايناسبني
أنا أنثى كسيرة
الحب من جديد
فكرة ..مريرة
ينتابني البرد
فوق سرير النار
الليالي الطويلة
أملك قطرة ماء
لاتروي بستان الظهيرة
يامتمردآ تجهل مابي
عواطفي دفنتها
مدينة الشمس فارقتها
ثلج وليل
ونفس غريبة وأسيرة
حياتي أصبحت
عقيمة وبخيلة
والحب في أفيائك
أمنية مستحيلة
تقلصت أطراف غيمتي
فلم تعد مغداقة مطيرة
وأعلم الآن جيدآ
لو ركبت القطار معك
ستكون سفرة ذليلة
اليوم مكاني جليد
وغدي أمنيات قليلة
أحلامي في صناديق
مع القوافل الرحيلة
أرجع الى عالمك
أعوامك كثيرة
بركانك هائج
حممها كبيرة
وانا لاأقوى على
سيولها الخطيرة
أنت على سلم الشباب
وأنا ليس لدي حيلة
فلست أميرة أحلامك
تنتظرها في خميلة
لايغرك جمال وجهي
لست أبنة العشرين
الطرية الجميلة
في شجرة عمري
باقية ورقة أخيرة
لاتبكي يا عندليب الحب
هذه مسائل صغيرة
اليوم تبكي لفراقي
وغدآ تستقبل الأميرة
تقبل يديها تقبل عينيها
ذات الجدائل الطويلة
وتنسى مادار بيننا
من أحاديث أثيرة
وتشكرني حينها
وتقول:
كانت تشبه أمي _
أمرأة حكيمة ومثيرة
13/01/2019

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