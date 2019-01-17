اليابان تقدم منحه لمعلمي ومدرسي وزارة التربية

التقى الدكتور كريم الوائلي مدير عام العلاقات الثقافية في وزارة التربية بالسكرتير الثاني للسفارة اليابانية بغداد السيدة ميغومي كاتو في مقر وزارة التربية وحضر الاجتماع الدكتور مجيد العلاق مدير عام المناهج والدكتور علي حميد مخلف مدير عام التعليم العام والأهلي والأجنبي والدكتور سعد ابراهيم مدير عام المديرية العامة لإعداد المعلمين والتدريب والتطوير التربوي والسيدة وصال محمد جابر مدير عام الاشراف التربوي والسيد محمود القيسي معاون مدير عام العلاقات الثقافية ، ناقش في الاجتماع مجموعة من القضايا والمشاريع التي قدمتها السفارة اليابانية وتفعيل الدور بين وزارة التربية العراقية والوزارات اليابانية فيما يخص التربية وتبادل الخبرات والثقافات بين البلدين0

اضاف الوائلي ان المشاريع التي تطرحها السفارة اليابانية في العراق تتعلق بتدريب عدد من المعلمين والمدرسين في وزارة التربية ليكونوا قادة تدريب في العراق وأوضحت الدكتورة كاتو عن تفاصيل المنحة اذ تقدم مجموعة من المنح منها تدريب المعلمين في الجامعات اليابانية وسيكون التدريب لمدة سنة ونصف ويحصل المتدرب على شهادة تقديرية ليكونوا قادة تدريب في المدارس العراقية وسيخضع المعلم لاختبار في السفارة اليابانية

اضاف الوائلي ان هذه المبادرة من السفارة اليابانية تهدف الى تطوير العملية التربوية في المدارس العراقية