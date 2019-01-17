بالفيديو والصور: حذاء ذكي من نايكي يُربط ذاتيا ويمكن التحكم به بالهاتف

أعلنت شركة نايكي الأميركية إطلاقها حذاء ذكي جديد، وعدت بأن تجعله واقعا بعدما ظهرت فكرته لأول مرة في الجزء الثاني من فيلم “العودة إلى المستقبل” إنتاج 1989.

ويعد هذا الحذاء أحدث نسخة من أحذية المستقبل، إذ يمكنه تعديل وضعه على القدم، بالتضييق أو الاتساع، وذلك عبر الهواتف الذكية.

وأطلقت شركة نايكي على الحذاء الجديد اسم “نايكي أدابت” الذي سيباع بحوالي 350 دولارا، ومن المتوقع طرحه للبيع في الأسواق ابتداء من شهر شباط المقبل، وذلك بعد أن خصصته للاعبي كرة السلة.

ويبرر مدير الابتكار في نايكي إريك أفار ذلك بقوله: “تعمدنا اختيار كرة السلة كأول رياضة يدخل فيها حذاء نايكي أدابت، بسبب المتطلبات الخاصة التي يريدها لاعبو السلة في أحذيتهم”.

وأضاف “خلال مباراة كرة السلة تتغير أوضاع واتجاهات أقدام اللاعبين لذا هناك حاجة لتغيير وضع الحذاء بسرعة عن طريق فك الرباط لتخفيف الضغط على القدم، وزيادة تدفق الدم ثم تشديده مرة أخرى لمواصلة اللعب”.

