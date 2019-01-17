برشلونة يواجه خطر الاقصاء من كأس ملك إسبانيا

أما صحيفة “سبورت” الإسبانية، فأكدت أن “القانون الإسباني للإيقافات تم تغييره”.

وتشير الصحيفة إلى أن “عقوبة تراكم الإنذارات يتم تنفيذها بالبطولة نفسها، أما عقوبة الطرد مباشر أو ضرب تنتقل بين البطولات المحلية، مما يعني أن النادي الكتالوني لم يرتكب أي مخالفة”.

واوضحت أن “القانون الجديد من الإتحاد الإسباني هو فصل العقوبات عن كل بطولة، على سبيل المثال لوكاس فاسكيز لاعب ريال مدريد تعرض للطرد أمام ريال سوسيداد ولعب بالكأس بشكل طبيعي”.

ومن المتوقع أن يصدر برشلونة بيانًا رسميًا يوضح خلاله موقفه.

البارسا سيواجه ليفانتي في لقاء الإياب اليوم الخميس، وكان الفريق الكتالوني تعرض للهزيمة في الذهاب بنتيجة (2-1).