برلماني يتحدث عن “شلل” ضرب العملية التربوية في محافظة عراقية ويحدد الاسباب

قال النائب عن محافظة نينوى نايف الشمري يوم الاربعاء ان العملية التربوية في المحافظة قد تعرضت لشلل تام بسبب اضراب المحاضرين بالمجان عن الدوام في المدارس.

وقال الشمري في مؤتمر صحفي عقده اليوم في البرلمان العراقي ببغداد، انه “بخصوص المحاضرين المجانيين حين قاموا بإضراب في نينوى فقد شلت العملية التربوية بالمحافظة ما يعني ان دورهم مهم بالتالي يجب ادراج فقرة بالموازنة لتثبيتهم”.

وفي جانب اخر قال البرلماني انه “تحدثنا مع القيادات الامنية في نينوى حيث تم التأكيد انه لا مانع من اعادة المفسوخة عقودهم من الاجهزة الامنية وباقي القطعات من قوات حدود وغيرها في حال تم ادراج فقرة بهذا الامر بالموازنة واعادتهم بعد التدقيق الامني”.

واضاف “يجب تعويض المتضررين من العمليات الارهابية وهنالك الاف المنازل دمرت وممتلكات شخصية كعجلات وغيرها دمرت ويجب تعويضهم اضافة الى عوائل معتقلي المحافظة من ابناء حي حجر الذين اعتقلهم داعش”.