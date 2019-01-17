برنامج جمعية الاكاديميين العراقيين في استراليا ونيوزلندا للثلث الاول من 2019

عقدت الهيئة الادارية لجمعية الاكاديميين العراقيين في استراليا ونيوزلندا مساء اليوم اجتماعها الاعتيادي الشهري وتداولت في برنامج نشاطاتها للثلث الاول من 2019

١. تقديم مذكرة للملحقية الثقافية العراقية ومن خلالها الى وزارة التعليم العالي في العراق والسفارة العراقية وقنصليتها

في سيدني تتبنى المطالب المشروعة للطلبة المبتعثين الى استراليا ودول العالم .

٢. مناقشة برنامج احتفالية تكريم المتفوقين من طلبة الامتحانات العامة وخريجي الجامعات للعام. ٢٠١٨ -، في العاشر من فبراير.

٣. سيمنار اكاديمي عن ” ازمة المياه في العراق – البصرة وشط العرب نموذجا ” – شهر آذار .

٤. الحلقة الاولى من برنامج ” انت تسأل والاخصائي يجيب ” – شهر ابريل:

” الاكتئاب والقلق النفسي بين المهاجرين ” – د وائل الدوري

٥. سبل تطوير مجلة ” الاكاديمي ” وتأمين انتظامها

٦ . طاولة مستديرة حول ” مراجعة لنظام البعثات العراقي “.

وقد حضر الاجتماع الزملاء :

ا د داخل حسن الجريو

ا د معن العمر

د عبد الرضا الزهيري

د وسيم العلوان

د عمار السعدي

المهندس هاني كوركيس

“طالب الدكتوراة قاسم العيساوي ممثلا ل ” رابطة الطلبة العراقيين في استراليا

د احمد الربيعي