بعد زمن من وقوعه .. السلطات العراقية تقر بمقتل صاحبة صالون للسيدات بعبارات داعشية

اكدت وزارة الداخلية العراقية يوم الاربعاء مقتل سيدة تمتلك صالون حلاقة للسيدات في مدينة الموصل العاصمة المحلية لنينوى على يد زوجها.

وقال المتحدث باسم الوزارة اللواء سعد معن في بيان اليوم، ان قيادة شرطة نينوى وبعد تشكيل فريق عمل بإشراف مباشر من قبل قائد شرطة نينوى وعضوية ضباط تحقيق أكفاء تتمكن من اكتشاف جريمة القتل التي حصلت قبل اسبوعين بحق امرأة تعمل ( صاحبة صالون حلاقة للسيدات ).

واضاف انه تم القبض على القاتل وهو زوج المجني عليها والذي تم تدوين أقواله بالاعتراف ابتدائياً وقضائياً بارتكابه جريمة قتل زوجته داخل داره وقيامه بكتابة شعارات تعود لعصابات داعش الإرهابية لغرض التمويه على جريمة القتل، التي حصلت في داخل احد الدور السكنية في منطقة حي الحدباء في الجانب الأيسر لمدينة الموصل.

وعلى صعيد مواز اعلن الناطق باسم مركز الإعلام الأمني العميد يحيى رسول عن مقتل 3 عناصر من تنظيم داعش بضربة جوية جنوب غرب محافظة كركوك.

وقال العميد رسول انه “من خلال معلومات استخبارية دقيقة من مفارز استخبارات الشرطة الاتحادية في وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية بمحافظة كركوك والعاملة ضمن وزارة الداخلية، تمكنوا من استهدف ٣ إرهابيين كانوا يستقلون دراجة نارية في قرية “المحكور” ضمن محافظة كركوك”.

وتابع ان المفارز أعلاه اكدت ان “الضربة كانت ناجحة وادت الى هلاك هؤلاء المجرمين بعد أن قامت باستطلاع مكان العملية”.