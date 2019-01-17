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تسجيل أول إصابة بـ “أنفلونزا الخنازير” في كردستان العراق

المصدر: محمد عبدالجبار-

أعلنت وزارة الصحة في إقليم كردستان، شمال العراق، اليوم الخميس، عن تسجيل أول إصابة بأنفلونزا الخنازير، لافتة إلى أن المصاب يتلقى رعاية صحية وأوضاعه مستقرة.

وقالت الوزارة، في بيان: إن “أول حالة لمرض أنفلونزا H1N1 المتداول تسميته بالخطأ أنفلونزا الخنازير، تم تسجيلها في الإقليم”، لافتة إلى أن “المصاب بالمرض يتلقى العلاج وأوضاعه الصحية مستقرة”.

وأضافت وزارة الصحة في الإقليم أن “مرض أنفلونزا H1N1، هو مرض فصلي ينتشر بجميع أنحاء العالم”، مؤكدة أن “مخاطر المرض ليست كبيرة مقارنة مع مرض أنفلونزا الخنازير الذي تم اكتشافه العام 2009”.

يُذكر أن الإصابة بفيروس H1N1 تسببت عام 2013 بوفاة 18 عراقيًا، وإصابة 800 آخرين، تمت معالجتهم بالمستشفيات.

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ويُعرف هذا الفيروس أيضًا باسم أنفلونزا الخنازير، وهو أحد أنواع فيروسات الأنفلونزا التي قد تشكل خطرًا على بعض الأشخاص، مثل المصابين بأمراض مزمنة والمسنين.

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