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تعويذة حب الى الشام

تعويذة حب الى الشام
بقلم: شاكر فريد حسن
شام يا شام
سامحيني اذا لم اصارحك
واكاشفك بالعشق
فأنا ابنك الكنعاني
الباقي والراسخ كالسنديان
والصبار
في وطنه
أنا ابن الغوطة ودمشق
التي صنعت المجد
وحققت النصر
على الارهاب
وسطرت الملاحم
ضد الغزاة
والتتار
مناراتك تضيء ليلنا
الدامس الطويل
فيا شام الحب
ومجد العرب
شام المقاومة
لقد مزقت خارطة
الذل والقهر
ووقفت من جديد
على أقدامك
وصرخت بوجه
الحكام العرب
انهضوا من سباتكم
ومن غيكم
وتخلصوا من تيهكم
فالأسد بقي في عرينه
والشعب الأبي
صامد كالقلاع
في ريف حلب
والسويداء
وقاسيون
سلامًا لك
من زهرة المدائن
وأسواق القدس
العتيقة
من حيفا وعكا ويافا
ومن غزة الصمود

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