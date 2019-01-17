حزب الوفاق الوطني يدعو وزارة الإعمار والإسكان لتفعيل عمل شركة المعتصم بدلا عن فك ارتباطها بالوزارة

يتابع حزب الوفاق الوطني العراقي بقلق بالغ قرار وزارة الاعمار والاسكان القاضي بفك ارتباط شركة المعتصم العامة للمقاولات الانشائية بالوزارة وربطها بهيئة الحشد الشعبي كمؤسسة يفترض ان تكون مسؤولياتها الأمن، مما يثير استغراباً عن اسباب ودوافع هذا القرار.

اننا في الوقت الذي نعبر عن خشيتنا إزاء هذا القرار وانعكاساته وتداعياته ونحذر من أن يصبح ذلك عُرفاً قد يطال مؤسسات أخرى، فاننا ندعو الوزارة المعنية الى تفعيل عمل تلك الشركات أو على الأقل تحويلها الى القطاع الخاص للاستفادة منها بمناقصات واضحة وشفافة وبموافقة مجلسي الوزراء والنواب.

حزب الوفاق الوطني العراقي

الدائرة الاعلامية

١٧ كانون الثاني ٢٠١٩