حكومة اقليم كوردستان تلوح بإغلاق عشرات القنوات التلفزيونية

حذر المدير العام للإعلام في وزارة الثقافة والشباب في حكومة اقليم كوردستان، محمد كَردي يوم الاربعاء عشرات القنوات التلفزيونية المحلية التي تبث في محافظات الاقليم من إغلاقها في حال لم تسدد رسوم حقوق البث في موعد اقصاه نهاية الشهر الجاري.

وقال كَردي في مؤتمر صحفي عقده اليوم ان “20 قناة تلفزيونية في العاصمة اربيل، وبحدود 32 قناة اخرى في السليمانية ودهوك لم تدفع الى الان ما بذمتها من حقوق البث للوزارة”.

واوضح ان تلك القنوات اذا لم تدفع الرسوم حتى نهاية الشهر الجاري فانه سيتم اغلاقها، منوها الى ان القنوات المحلية تدفع سنويا خمسة ملايين دينار عراقي، والفضائية 10 ملايين دينار.