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رئيس مجلس القضاء الأعلى يستقبل رئيس فريق التحقيق الدولي في جرائم داعش

بغداد/ إعلام القضاء

استقبل السيد رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان صباح اليوم الخميس الموافق 17 /1 /2019 نائب الأمين العام والمستشار الخاص رئيس فريق التحقيق الدولي السيد كريم احمد خان والوفد المرافق له .

وذكر بيان صادر عن المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى أن “القاضي فائق زيدان استقبل صباح اليوم السيد كريم احمد خان رئيس فريق التحقيق الدولي والوفد المرافق له”.

وأضاف البيان أن “الجانبين بحثا المراحل التي وصل إليها عمل الفريق والخطوات العملية خلال المرحلة المقبلة في جمع الأدلة بخصوص الجرائم المرتكبة من تنظيم داعش الإرهابي”.

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