سبب فشل رئيس الوزراء عدم كفاءته ونزاهته

احمد كاظم

بعد 100 يوم من تكليف عادل عبد المهدي لتأليف الوزارة لم ينجز شيئا سوي رفع الصبّات و زيارة علاوي الحلّة ما يدل على عدم كفاءته و نزاهته.

عدم كفاءته ادّت الى خنوعه للكتل البرلمانية التي جاءت بالتزوير و التجيير و بيع و شراء الاصوات بسبب نظام سنت لوغو و وقف على التل بانتظار البقاء اطول مدة ممكنة كرئيس وزراء بعد ان سيطر عليه جاه المنصب.

الكفاءة تعني القوة و غيابها يعني الضعف و ستستمر الفوضى في كل المجالات ما عدا الإيفاد و استقبال الزوار على راسهم ملك الاردن الشحاذ الذي و عده عديم الكفاءة بالنفط و انبوب النفط و الاعفاء الكمركي و المدن الصناعية و الاستثمار و كأن الاردن المفلس صناعي و استثماري كاليابان.

عدم النزاهة تعني المضاجعة مع الفاسدين لان الكل من نفس الطينة الفاسدة و سيستمر نهب المال العام بكل الوسائل على راسها الرواتب و المخصصات و المنافع الفاحشة للرئاسات الثلاث وشبكاتها.

عدم النزاهة تعني عدم القدرة على الخلاص من 4700 مدير عام و 700 مستشارا و 500 درجات خاصة و عصابات امانات مجلس الوزراء و مجلس النواب و مجلس الرئيس العطال البطال الذي يشفط 52 مليار دينارا لشرب الشاي و القهوة و ليالي السمر.

عدم النزاهة و عدم الكفاءة عند المستشارين و المدراء العامين و الدرجات الخاصة و امانة مجالس الرئاسات الثلاث و شبكاتها دليله القاطع تدهور الخدمات في كل المجالات فما هو نفعهم ليبقوا في مناصبهم؟

الجواب انهم اقارب و احباب و حبيبات الرئاسات الثلاث و شبكاتها و اكثرهم فضائيون في بيوتهم او خارج العراق و عبد المهدي سيضيف لهم من اقاربه و احبائه و حبيباته بسبب المحاصصة.

ختاما: لا فائدة من رئيس وزراء غير كفوء و غير نزيه و لا فائدة من مجلس نواب مثله و لا فائدة من رئيس تشريفي مثله لانهم من نفس العجين الفاسد.

الحل يا ولد الخايبة: الخلاص منهم جميعا بكل الوسائل لانهم سيحرمونكم حتى من الماء الخابط الملوث الذي تشربونه في الظلام.

كيفية الخلاص منهم: التظاهرات و الاعتصامات ثبت عدم جدواها و محاصرة المنطقة السوداء الى ان يرحلوا هو الحل.