عبد الواحد: لا يوجد قيادي عراقي يحمل مشروعاً وطنياً

رأى رئيس حزب الجيل الجديد شاسوار عبد الواحد، اليوم الاربعاء، ان القيادات العراقية لا تمتلك “مبادئ حقيقية للمشروع الوطني”.

وقال عبد الواحد في تغريدة له بموقع تويتر ان “الأغلبية الساحقة من الأحزاب العراقية وقياداتها ليسوا صادقين في طرح المشروع الوطني”.

واضاف “لم اجد قياديا عراقيا يحمل المبادىء الحقيقية للمشروع الوطني، بل يبحثون عن المحاصصة وتقاسم السلطة”، مبينا انهم “لا يفكرون بالمشروع الحقيقي لبناء الوطن والمواطنة”، حسب قوله.

وحصل حراك الجيل الجديد في الانتخابات البرلمانية على 8 مقاعد في برلمان كوردستان، فيما حصل على 4 مقاعد في مجلس النواب العراقي.