علاج حقيقي .. التخلص من النظارات بواسطة تمارين العين

خضير طاهر

هذا الموضوع جاد وحقيقي وأنا جربته على نفسي ومن باب عمل الخير والمشاركة في فائدة الناس أود مشاركتهم به.. فقد نشر الدكتور سمير القصب مجموعة تمارين للعين تساعد على التخلص من الإستعانة بالنظارات الطبية .

التمارين تم إكتشفها منذ عقد الأربعينات من القرن الماضي من قبل طبيب عيون أميركي وقام بتطويرها الطبيب العراقي سمير القصب وقد جربها على عشرات الناس حسب كلامه وحققت نجاحات جيدة .

أنا شخصيا جربت التمارين منذ حوالي شهر وكنت أشكو من قصر البصر والماء الأزرق وجفاف العين .. وحصل عندي تحسن في قوة البصر وتخفيف الماء الأزرق وإختفاء جفاف العين ولازلت مستمرا على التمارين .

لعلكم تتساؤلون لماذا لاينصح أطباء العيون بهذه التمارين ؟.. والجواب هل تتوقعون من الأطباء وشركات صناعة العدسات تتكلم بشرف مع الناس ويخسرون الأرباح المالية !

تحذير :

الذين يعانون من ضعف شبكية العين وخصوصا مرضى السكر.. عليهم فقط ممارسة تمارين إغماض وفتح العين ، وترك تمارين فرك العين باليد.

وأرجو من أصحاب النفوس الطيبة نشر هذا الفيديو للناس كي تعم الفائدة .

رابط الفيديو وهو مكون من عدة أجزاء