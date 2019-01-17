فؤاد حسين يبحث مع قائد القيادة المركزية الوسطى الامريكية تعزيز قدرات الجيش العراقي والقوات الأمنية

17/01/2019

بحث نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير المالية فؤاد حسين ، الخميس، مع الجنرال جوزيف فوتل قائد القيادة المركزية الوسطى للولايات المتحدة الامريكية والوفد المرافق له، سبل تعزيز قدرات الجيش العراقي والقوات الامنية وتعزيز امكانياتها ودورها في الحفاظ على الأمن .

وذكر المكتب الإعلامي لنائب رئيس الوزراء انه ” جرت خلال اللقاء مناقشة استمرار الدعم والتنسيق بين جميع الاطراف من اجل القضاء نهائيا على جيوب التنظيم الارهابي وفلوله”.

وقال حسين في تغريدة له على تويتر “تباحثت مع الجنرال جوزيف فوتيل قائد القيادة المركزية للولايات المتحدة الامريكية جهود التحالف الدولي للقضاء على بقايا داعش و استمرار الدعم لبناء قدرات قواتنا المسلحة”.

وحضر اللقاء مدير مكتب رئيس الوزراء والفريق الاول الركن عبد الامير يارالله قائد العمليات المشتركة ومدير مكتب نائب رئيس الوزراء والقائم باعمال السفارة الامريكية في بغداد وقائد قوات التحالف في العراق وسوريا.