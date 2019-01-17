بقلم مهدي قاسم
لا زالت لديّ أشياء صالحة للقول
قسم منها مدهش و الآخر مذهل و صاعق
غير أنني أفضل الصمت في هذه الأيام
ربما لكثرة ضجيج عال حولي .
فحتى أثناء صمتي أستطيع القول أشياء استثنائية .
ثم هذا القرف المندفع من القلب حتى الحلق
صعودا و نزولا طوال الوقت ،
حيث كل شيء يتداعى فاقدا ألقه و معناه .
و هذه البرودة و النفور إزاء عالم أجوف .
و كأنني في سيرك مهرج أهوج
وهو لا زال عاجزا حتى عن إضحاكي .
وما من شيء مرح يدعوني إلى ضحكة طفل عميقة ورنانة .
أنا الذي أمضيت جل عمري بحثا عن يقين
يستدلني إلى مرافئ عدالة بحثتُ عنها ولا زلتُ ،
حتى تعبت ولكني لا زلت ماضيا ،
وقد كففتُ عن إدارة حوار مع هذه الآلهة أم مع تلك ،
بعدما فشلوا في إقناعي لماذا ليسوا عادلين إلى هذا الحد .
بينما هم يطالبونني بذلك منذ الأف سنين ! .
و هأنذا لم أعد أخاف أحدا
حتى ولوكان ربا صاعقا ..
لأنني كل يوم اتنكب موتي
و أمضي في ضاحية أيامي
مجررا خلفي فيالق خيبتي
من انتمائي إلى قبائل متخاصمة
تتفنن في هلاك نفسها كصبيان طائشين .
فما من عزاء لي غير تمددي على رمال ساحل بعيد
بكل كسل لذيذ حالما بأشيار تبهجني كثيرا
لمشاهدة مراكب قادمة في ضباب وقد خطفها قراصنة همجيون
و شمس غروب متعبة
ترحل مختفية خلف جبال غامضة يحتلها رعاة غاضبون
و نوارس متهسترة ستقضي مرتطمة فوق صخور مسننة .
في أثناء ذلك أتذكر حديقة أمالي وقد تيبست ،
بينما أنا أفعل ذلك أتهيأ ليومي الجديد
قاضما تفاحة الحياة بنهم و شراهة !.
معتقدا ما يأتي غدا قد يكون جميلا .
هذا ما أقوله لنفسي مواسيا
و أنام بهدوء طفل وديع .