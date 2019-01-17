بقلم مهدي قاسم

لا زالت لديّ أشياء صالحة للقول

قسم منها مدهش و الآخر مذهل و صاعق

غير أنني أفضل الصمت في هذه الأيام

ربما لكثرة ضجيج عال حولي .

فحتى أثناء صمتي أستطيع القول أشياء استثنائية .

ثم هذا القرف المندفع من القلب حتى الحلق

صعودا و نزولا طوال الوقت ،

حيث كل شيء يتداعى فاقدا ألقه و معناه .

و هذه البرودة و النفور إزاء عالم أجوف .

و كأنني في سيرك مهرج أهوج

وهو لا زال عاجزا حتى عن إضحاكي .

وما من شيء مرح يدعوني إلى ضحكة طفل عميقة ورنانة .

أنا الذي أمضيت جل عمري بحثا عن يقين

يستدلني إلى مرافئ عدالة بحثتُ عنها ولا زلتُ ،

حتى تعبت ولكني لا زلت ماضيا ،

وقد كففتُ عن إدارة حوار مع هذه الآلهة أم مع تلك ،

بعدما فشلوا في إقناعي لماذا ليسوا عادلين إلى هذا الحد .

بينما هم يطالبونني بذلك منذ الأف سنين ! .

و هأنذا لم أعد أخاف أحدا

حتى ولوكان ربا صاعقا ..

لأنني كل يوم اتنكب موتي

و أمضي في ضاحية أيامي

مجررا خلفي فيالق خيبتي

من انتمائي إلى قبائل متخاصمة

تتفنن في هلاك نفسها كصبيان طائشين .

فما من عزاء لي غير تمددي على رمال ساحل بعيد

بكل كسل لذيذ حالما بأشيار تبهجني كثيرا

لمشاهدة مراكب قادمة في ضباب وقد خطفها قراصنة همجيون

و شمس غروب متعبة

ترحل مختفية خلف جبال غامضة يحتلها رعاة غاضبون

و نوارس متهسترة ستقضي مرتطمة فوق صخور مسننة .

في أثناء ذلك أتذكر حديقة أمالي وقد تيبست ،

بينما أنا أفعل ذلك أتهيأ ليومي الجديد

قاضما تفاحة الحياة بنهم و شراهة !.

معتقدا ما يأتي غدا قد يكون جميلا .

هذا ما أقوله لنفسي مواسيا

و أنام بهدوء طفل وديع .