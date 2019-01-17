مجمع المحبة السكني الاستثماري في السيدية

شهد مجمع المحبة السكني الإستثماري تقدماً ملحوظاً لأعمال التشييد في البنايات ( B1,B2,B3) التي أنجزت فيها أعمال الهياكل الاسمنتية والتقطيع بتقدم ملحوظ للمباني الثلاثة في هذه المرحلة .

كما وأكملت الشركة مؤخراً صب الأساسات للمبنى ( A2) وهي مستمرة في عملها بوتيرة عالية جداً لإنجازه وفق المدة الزمنية المحددة له .

هذا وقامت إدارة الشركة المنفذة للمشروع ( شركة خيرات الدر للإستثمار العقاري) بتوفير قروض ميسرة مساندة للمسجلين على المشروع بغية شراء وحدات سكنية فيه وبمدة تسديد تصل الى ثمانية أعوام .

📌العنوان :- بغداد السيدية – نهاية شارع قطر الندى – تقاطع البياع قرب محطة وقود السيدية

##هيئة استثمار بغداد