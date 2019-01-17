محافظة في كوردستان توجه رسالة للمجتمع الدولي وتطالبه بتعويض “جريمته” الكبرى

وجهت الحكومة المحلية في محافظة حلبجة بإقليم كوردستان يوم الاربعاء مذكرة الى المجتمع الدولي تطالب فيها بمساعدتها في اعادة اعمار المحافظة وتأهيل البنى التحتية فيها.

وقال المحافظ ازاد توفيق في مؤتمر صحفي عقده اليوم تلا فيه المذكرة، “الى المجتمع الدولي نحن اهالي حلبجة ذوي خمسة آلاف شهيد و20 الف مصاب نتمنى عليكم السعي للاستماع الى ضحايا تاريخ 16/3/1988 المليء الكوارث والمصائب”.

واضاف “ندعوكم الى ان تمتد يد العون منكم وتنقذ المحافظة وتعوض ذوي الضحايا ماديا ومعنويا”.

وتابع توفيق “نطالب ايران وتركيا واليابان وامريكا والاتحاد الاوربي والمانيا وفرنسا وايطاليا وكوريا الجنوبية في اعادة اعمار المحافظة وتأهيل البنى التحتية فيها”.

واردف بالقول ان “سكوت المجتمع الدولي على قصف حلبجة بالكيماوي في 16/3/1988 تعد جريمة كبرى”، قائلا “نطالبكم بالتكفير عن ذنبكم بالسكوت عنها بتعويض ذوي الضحايا واعمار حلبجة واعادة تأهيل البنى التحتية فيها”.