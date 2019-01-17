مدرب ميلان يعتدي على صحفي بعد عودته من السعودية

17/01/20190

قام مدرب ميلان جينارو غاتوزو، بالاعتداء على صحافي خارج مطار مالبيناس في ميلانو، بعد وصول بعثة الفريق من جدة في أعقاب كأس السوبر الإيطالي.

وذكر موقع “جول” في تقرير إن “ميلان خسر 0-1 أمام يوفنتوس، ولكن شاب اللقاء جدلاً تحكيمياً بسبب اعتراض لاعبي “الروسونيري” ومدربهم على عدم احتساب ركلة جزاء بالدقائق الأخيرة”.

وأظهرت عدسة الكاميرات غاتوزو وهو يطيح بالهاتف المحمول لأحد المراسلين المتواجدين بمحيط المطار لحظة مغادرته.

وبدا المدير الفني لميلان غاضباً، ورفض الرد على أسئلة المراسلين الذين انتظروا وصوله هو وباقي الفريق للتعليق على نتيجة المباراة وصفقة رحيل غونزالو هيغواين إلى تشيلسي.