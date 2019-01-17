Posted on by

مدرب ميلان يعتدي على صحفي بعد عودته من السعودية

17/01/20190

قام مدرب ميلان جينارو غاتوزو، بالاعتداء على صحافي خارج مطار مالبيناس في ميلانو، بعد وصول بعثة الفريق من جدة في أعقاب كأس السوبر الإيطالي.
وذكر موقع “جول” في تقرير إن “ميلان خسر 0-1 أمام يوفنتوس، ولكن شاب اللقاء جدلاً تحكيمياً بسبب اعتراض لاعبي “الروسونيري” ومدربهم على عدم احتساب ركلة جزاء بالدقائق الأخيرة”.
وأظهرت عدسة الكاميرات غاتوزو وهو يطيح بالهاتف المحمول لأحد المراسلين المتواجدين بمحيط المطار لحظة مغادرته.
وبدا المدير الفني لميلان غاضباً، ورفض الرد على أسئلة المراسلين الذين انتظروا وصوله هو وباقي الفريق للتعليق على نتيجة المباراة وصفقة رحيل غونزالو هيغواين إلى تشيلسي.

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close