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منظمة اممية : إعادة إعمار الموصل صعبة سيستغرق وقتا طويلا جدا

اعتبرت المديرة العامة لمنظمة اليونسكو أودري أزولاي ، أن إعادة إعمار مدينة الموصل العراقية ستكون “صعبة” خصوصا بسبب انتشار الألغام.

وقالت خلال زيارة قامت بها الى مدريد “إنه مشروع طموح جدا لكنه صعب”، مضيفة “نعلم أن ذلك سيستغرق وقتا طويلا جدا”.

وتابعت أن مشروع إعادة الإعمار “لا يزال في بداياته العملانية”، مشيرة الى الحاجة لاستخدام الطائرات المسيرة لتقييم الأضرار بسبب وجود الألغام.

وكانت منظمة اليونسكو أطلقت في سبتمبر/أيلول الماضي مبادرة لجمع الأموال من أجل إعادة إعمار الموصل.

وقالت في هذا الصدد “لقد جمعنا أكثر بقليل من 100 مليون دولار لهذه المبادرة، والمبلغ كبير على مستوى اليونيسكو”، معربة عن “الارتياح” لهذه النتيجة.

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